Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку

Трухин в парламенте является заместителем председателя Комитета по бюджету. Фото: Facebook-страница

Полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию, что народный депутат от "Слуга народа" Александр Трухин предлагал им взятку.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев на Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", - сказал Сухачев.

Полицейских, которые находились на месте ДТП, допросили повторно 8 февраля. Они не предоставили информации, кто именно находился за рулём автомобиля.

Также Сухачев заявил о несоответствии ранее предоставленной Нацполицией на запрос следователя ГБР информации "об отсутствии записи с нагрудного регистратора полицейского и об эпизоде, в котором Трухин осматривает место водителя".

В связи с этим следователи ГБР инициировали проведение Нацполицией двух служебных расследований.

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Сухачев также сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали пребывание за рулем автомобиля человека в красной одежде.

"Этим лицом (в красной одежде) оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета)", - сказал он.

1 февраля журналисты "Українська правда" опубликовали видео, на котором Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"Ребята, принесите мне сумку из багажника. Там стоит обычная спортивная сумка. Там 150 тысяч, и я ушел", - говорил на видео.

ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

В понедельник ДБР показало видео. Заявили, что на материалах по видеокамерам за рулем Audi A8 нардепа находилось лицо в одежде красного цвета. По данным СМИ, речь идет о водителе депутата.

Также Бюро допросило патрульного Сергея Петрыка, который выезжал на ДТП со "слугой".

Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. Является заместителем председателя Комитета по бюджету. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства. Трухин является "очень близким" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".