Подсанкционный Дубинский создал объединение в Раде. В "Слуге народа" его потроллили

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Народный депутат Александр Дубинский, который находится под санкциями США и которого выгнали из фракции "Слуга народа", создал в Верховной Раде межфракционное объединение "Дубина - слуга украинского народа". Об этом в четверг объявил в парламенте спикер Дмитрий Разумков.

В кулуарах председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко прокомментировал такую информацию.

"Я даже не понял. Там председатель Дубинский, да? Народный депутат, которым является пока что Александр Дубинский, это же временная история, через несколько лет мы не будем депутатами, мы можем создавать межфракционное объединение.

В регламенте о процедурах создания и вообще по этим вопросам есть аж 1 предложение, что депутаты могут объединяться в межфракционные объединения. Что такое межфракционное объединение? Какие у него права, обязанности? Как, на что оно может влиять? Никто не знает, этого в законе не написано".

"Нормальное, патриотическое название. По крайней мере не на русском", - добавил Корниенко.

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Также Корниенко прокомментировал, исключат ли Дубинского из партии "Слуга народа".

"Есть какое-то заблуждение, что съезд решает такие локальные вопросы. Локальные вопросы решают локальные организации. Будет конференция Киевской областной организации, она будет определенные решения принимать", - сказал нардеп.

В объединение, кроме Дубинского, вошли 5 нардепов со СН - Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анастасия Ляшенко, Андрей Боблях и Дмитрий Чорный, а также исключенный из фракции СН, а ныне член группы "Партия "За будущее" Антон Поляков, сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.