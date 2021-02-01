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понедельник, 01 февраля 2021 18:56

Дубинского выгнали из фракции "Слуга народа"

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Дубинского выгнали из фракции &quot;Слуга народа&quot;
Дубинский и Деркач, которого США связывают с российскими спецслужбами, в стенах Верховной Рады. Фото: censor.net

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.

Решение зачитал председатель фракции Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда".

За исключение Дубинского отдали голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.

На фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали. Арахамия зачитал данные, большинство поддержали.

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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции - тот отказался.

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа.

Также Национальный банк Украины сообщил банкам о санкциях США касательно Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.

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01
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