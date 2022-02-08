Подозреваемый во взятке "слуга" Кузьминых на суд не пришел – уехал в Житомир

Раньше "слугу" подавали в розыск. Фото: Facebook-страница

Высший антикоррупционный суд начал заседание без присутствия народного депутата от "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки.

ВАКС должен избрать нардепу меру пресечения.

Адвокат "слуги" заявила, что ее клиент уехал в Житомир за паспортом. Сказала, что Кузьминых сейчас в Житомирском апелляционном суде и хочет участвовать в заседании по видеосвязи.

Вчера судья не мог приступить к рассмотрению ходатайства, поскольку не мог юридически установить личность депутата. Потому что прокуроры предоставили только удостоверение нардепа.

"Вы хоть клиента своего узнаете или нет?", - обратился сегодня судья к адвокату Кузьминых.

"Ну ваша честь, похож. Но ведь я не эксперт в данной области", - ответила та.

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