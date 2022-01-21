Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко

Генеральная прокуратура обжалует меру пресечения, избранную Печерским райсудом пятому президенту Петру Порошенко.

Соответствующую апелляционную жалобу внесли 21 января, сообщили в офисе генерального прокурора.

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"Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 1 млрд грн.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более чем на 200 млн грн.

17 декабря 2021 года следователи ГБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января. 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд грн.

Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин - в международном розыске.