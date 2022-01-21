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"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко

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Международное сообщество жестко осуждает политическое преследование пятого президента Украины Петра Порошенко. С критикой заказного дела против лидера украинской оппозиции выступают европейские и американские политики, дипломаты, журналисты и политические эксперты. Все в один голос говорят о политических репрессиях, вспоминают режим Януковича и советуют президенту Владимиру Зеленскому заняться скоплением войск агрессора на границе.

 

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал в своем Twitter: "Это навевает воспоминания о худших годах режима Януковича и, несомненно, повлияет на имидж страны".

"Петр Порошенко отдан обороне Украины от российской агрессии. Я призываю украинские власти объединиться, чтобы противостоять своему реальному агрессору", - отметил глава Европейской народной партии и лидер главной оппозиционной силы Польши Дональд Туск.

Эксперт американского аналитического центра "Института исследований международной политики" Мелинда Гаринг говорит: "Вот так выглядит выборочное правосудие".

С ней согласен глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольд Ващиковский: "Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам России".

Кристофер Миллер, корреспондент американского издания Buzzfeed, называет дело Порошенко "полноценным политическим цирком". А старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд говорит, что это "безумие" в условиях угрозы российской агрессии.

"Зеленский и Ермак сошли с ума? Они преследуют бывшего президента Порошенко за ерунду в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами русских танков на вашей границе! Берегите Украину!" – возмутился Аслунд.

Эксперты отмечают, что украинская власть должна концентрироваться на сосредоточении войск агрессора на границе, а не заниматься политическими репрессиями.

Автор Foreign Policy Владислав Давидзон подчеркивает: "Преследуя своего предшественника, Зеленский рискует растратить накопившийся резерв международной поддержки в то время, когда он критически необходим для сдерживания угрожающей российской военной эскалации".

Эксперт Центра анализа европейской политики Ольга Лаутман пишет: "Хотя все на Западе чрезвычайно обеспокоены тем, что Россия вызывает разруху в Украине, Зеленский обеспокоен сведением политических счетов".

 

Похожую позицию высказал американский политолог Ян Бремер: "Президент Украины Зеленский, столкнувшийся с серьезнейшей внешней угрозой за время независимости своей страны, сосредоточился на аресте лидера оппозиции Порошенко по фальшивым обвинениям".

Журналист-расследователь Метью Купфер из международного проекта OCCRP уверен, что преследование Порошенко только вредит Украине.

"Попытка Зеленского привлечь к ответственности экспрезидента Порошенко за государственную измену не принесет пользу Украине, особенно потому, что Россия увеличивает войска на границе", – пишет Купфер в своем Twitter.

Как отмечают европейские политики, преследуя Порошенко, Зеленский исполняет давнюю мечту Путина.

"У меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин", – отмечает депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призывает: "Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из виду и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики"

Преследования Порошенко с первого дня находятся под пристальным вниманием Запада. С официальными заявлениями также выступили посольства США и Европейского союза.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Петра Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – отмечают в заявлении посольства США.

"ЕС наблюдает за ситуацией по поводу сообщения подозрения бывшему президенту Порошенко. Главными составляющими верховенства права есть надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", – говорится в заявлении Евросоюза.

Так же озабочено на преследование Порошенко реагируют иностранные СМИ. Заголовки последних дней полны критики: Foreign Policy "Украина не может себе позволить преследование президента", "Преследование Порошенко, когда Россия надвигается, ошибка", The Washington Post "Российские войска сосредоточены на границе, Зеленский вместо этого сосредотачивается на внутренних врагах". В статье The Guardian указывают, что дело против Порошенко – это политический свод счетов. В материале The New York Times говорится о желании Зеленского избавиться от политического оппонента. Bloomberg напоминает, что Порошенко очень прозападный политик и имеет мощную поддержку ЕС и США.

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