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пятница, 18 июня 2021 03:15

Обсудили подготовку визита Зеленского в США

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Обсудили подготовку визита Зеленского в США
Зеленский собирается в США. Фото: Укринформ

Офис президента Украины обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США в Украине подготовку визита в США Владимира Зеленского.

Переговоры проводил заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец, говорится на сайте президента Украины.

Во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитие проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине безопасности помощи США.

Распоряжение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках "Инициативы безопасной помощи Украине" в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Говорили о совершенствовании системы военного управления, оборонного планирования, усиление демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и Главнокомандующим Вооруженных Сил.

"Указанные вопросы планируется, среди прочего, урегулировать законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования", который обрабатывается в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовится ко второму чтению в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Машовец проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовке Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны. Он отметил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечной целью которого является создание двух вертикально-интегрированных структур - государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и США.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

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США не будут отменять или ослаблять санкции против России, введенных через агрессию против Украины. Президент США Джо Байден сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в Женеве.

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