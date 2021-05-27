Облсовет призвал запретить ОПЗЖ и партию Шария

Две партии по сути являются российскими коллаборационистами, говорится в заявлении Волынского областного совета. Фото: @volynrada

Волынский областной совет обратился к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария.

Решение депутаты приняли в четверг, 27 мая, сообщает "Конкурент".

"Украина вынуждена противостоять гибридной войне с российским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства.

За пророссийскими политиками всегда идут российское оружие и российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", - говорится в тексте обращения.

Депутаты призвали "подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария", как тех, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и является, по сути, коллаборационистами Кремля".

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