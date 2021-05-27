Облсовет призвал запретить ОПЗЖ и партию Шария

Волынский областной совет обратился к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария.
Решение депутаты приняли в четверг, 27 мая, сообщает "Конкурент".
"Украина вынуждена противостоять гибридной войне с российским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства.
За пророссийскими политиками всегда идут российское оружие и российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", - говорится в тексте обращения.
Депутаты призвали "подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария", как тех, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и является, по сути, коллаборационистами Кремля".
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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.
16 февраля СБУ объявила о подозрении прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.
Также СБУ заявила о внесении заведомо ложных сведений при перерегистрации партии Шария. Блогера объявили в розыск.
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