Шария объявили в розыск - СБУ

СМИ сообщали, что Шарий имеет виллу в Испании.

Прокремлевский блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В четверг, 25 февраля, подозреваемый в государственной измене блогер не явился на допрос, поэтому его объявили в государственный розыск.

Адвокату Шария Валентину Рыбину следователи вручили ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитному, которое в дальнейшем будет направлено в суд, сообщает "Інтерфакс-Україна".

О дальнейшем ходе дела СБУ будет сообщать, заявили в ведомстве.

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Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. По сообщению "Слідство.Інфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.