СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене

Шарий постоянно распространял фейки об Украине и ее политических деятелях. Фото: Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в противоправной деятельности, причинившей вред национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие располагает доказательствами того, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины. Действовал по заказу иностранных структур.

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипуляционную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК - "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и т.д.", - говорится в сообщении.

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Следствие пока продолжается.

Анатолий Шарий - бывший журналист, который бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Ведет политический блог на YouTube, который имеет более 2 млн подписчиков. Летом 2019-го блоггер объявил о создании политической силы - "Партии Шария". Она приняла участие в парламентских выборах, но проходной барьер не преодолела. Регистрацию самого Шария во главе списка партии ЦИК отменила, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года. В прошлом году СБУ возбудила дело против Шария по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Тогда он опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.