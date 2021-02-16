СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене

 
Ексклюзивы
1/5
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
1 Просмотров: 432
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 2745
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 261
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 783
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 180
Фото
Все фото
7
5
4
5
9
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Видео
Все видео
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 558
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 495
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2133
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 450
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 1125
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 15:36

СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене

5 Комментировать
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Шарий постоянно распространял фейки об Украине и ее политических деятелях. Фото: Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию в противоправной деятельности, причинившей вред национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлено по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие располагает доказательствами того, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины. Действовал по заказу иностранных структур.

"Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипуляционную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК - "Россия 24", "Россия 1", телеканал Министерства обороны РФ "Звезда" и т.д.", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокремлевский пропагандист Шарий распространяет фейк о Зеленском

Следствие пока продолжается.

Анатолий Шарий - бывший журналист, который бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Ведет политический блог на YouTube, который имеет более 2 млн подписчиков.

Летом 2019-го блоггер объявил о создании политической силы - "Партии Шария". Она приняла участие в парламентских выборах, но проходной барьер не преодолела. Регистрацию самого Шария во главе списка партии ЦИК отменила, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

В прошлом году СБУ возбудила дело против Шария по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Тогда он опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
5 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

5

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Королевские зубы начали ставить всем

Создали первую электронную доску объявлений

Самая дорогая лодка в мире совершила кругосветное путешествие

Вступило в силу экологическое соглашение

Сорвали наступательную операцию украинских войск

Шевченко начал тренерскую карьеру

Выписали первый банковский чек

Начала работать телефонная служба спасения

Начали действовать новые нормы языкового закона

Разрешили грабить могилы

Открыли маленький спутник Урана

Отрыли вход в гробницу

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 34732
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 27442
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 22006
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 12879
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 10503
Политика
Витренко ставит под угрозу независимое управление "Нафтогазом"
Витренко ставит под угрозу независимое управление "Нафтогазом" Просмотров: 72
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
Арестович в прямом эфире оскорбил украинских военных и женщин-политиков
 Просмотров: 675
Марьян Заблоцкий после лоббизма аграриев и табачного бизнеса пошел в игорку - эксперт
Марьян Заблоцкий после лоббизма аграриев и табачного бизнеса пошел в игорку - эксперт Просмотров: 90
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским 1 Просмотров: 279
Кравчук "вел дискуссию" с террористом ДНР в эфире российского телеканала
Кравчук "вел дискуссию" с террористом ДНР в эфире российского телеканала Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
15
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
6
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
4
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
3
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
Голосов: 5666
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть