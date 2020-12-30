Назначили гранты для молодых кинематографистов

Кинематографистам назначили гранты. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении грантов молодым деятелям в области кинематографии.

Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.

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Как отмечается в документе, грант главы государства в сумме 997 тыс. 534 грн получит режиссер Алексей Смоляр для производства неигрового фильма "Ангелы/Дачи", а грант в сумме 971 тыс. 132 грн - режиссеры Татьяна Дородницина и Андрей Литвиненко для производства неигрового фильма " Где собака зарыта?", - указано в сообщении.

Первым украинским химиком, который получил грант Европейского исследовательского совета - ERC, стал Павел Михайлюк. Согласно грантовой программой, на проведение исследований ученый получит € 1,9 млн на 60 месяцев.