Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор

Суд наказал мужчину, угрожавшего Зеленскому в соцсетях. Фото: Офис президента

В Чернигове местного жителя оштрафовали на 14,4 тыс. грн за призывы к насильственному захвату государственной власти. Он призывал в соцсетях к жесткой расправе над президентом Владимиром Зеленским и нардепами его партии.

Решение принял Деснянский районный суд Чернигова. Также обвиняемый должен заплатить 10,3 тыс. грн. на процессуальные расходы по привлечению эксперта, пишет "Главком" со ссылкой на приговор от 5 марта.

Двое свидетелей заявили в управление СБУ в Черниговской области о том, что в соцсети наткнулись на сообщения обвиняемого, которые имели сепаратистский характер.

В октябре-ноябре 2019 года мужчина разместил в социальной сети "Одноклассники" 2 сообщения. В них называл президента Зеленского и партию "Слуга народа" сборищем жуликов и проходимцев. Призвал жестоко расправиться с ними: "кастрировать и четвертовать".

В суде обвиняемый полностью признал вину. По его словам, материал разместила его подруга из Донецкой области. Это сообщение ему показалось актуальным, поэтому он нажал кнопку "нравится", вследствие чего указанная информация появилась у него на электронной странице.

Лично мужчина никому не отправлял это сообщение. Он сожалеет и раскаивается. Статья, по которой осудили обвиняемого, предусматривает ограничение свободы. Суд расценил его преступление как нетяжелое. На смягчение наказания повлияли искреннее раскаяние обвиняемого и содействие раскрытию уголовного преступления.

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Пенсионерку наказали за посты с коммунистической символикой. Женщина в российской социальной сети "Одноклассники" в течение 2016-2018 годов публиковала ряд фото и видео с изображениями коммунистической символики.