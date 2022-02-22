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вторник, 22 февраля 2022 14:56

"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
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В прошлый понедельник президент страны-агрессора РФ Владимир Путин издал ряд антиукраинских заявлений. В стиле кремлевской пропаганды сказал, что Украину "создала" Россия, пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".

В социальных сетях его назвали нацистом, а речь "манифестом русского фашизма".

Также Россия прибегла к дальнейшей агрессии против Украины, "признала" так называемые ЛДНР – оккупированные РФ районы Донецкой и Луганской областей.

На этом фоне пользователи сетей, которые писали сообщения на русском, переходят на украинский язык. В частности, это делают известные личности.

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"Привет, я Слава и я перехожу на украинский язык. Учитывая, что последние 38 лет я общался исключительно на русском, переход будет последовательный.

1. Соцсети - начнем с шуток

2. Чаты и письма - придется свои стикеры переделывать

3. Полноценное общение - ну что, а вы что там что?

А вы, пожалуйста, меня в этом поддержите", – написал в Instagram украинский архитектор и дизайнер Слава Балбек.

 

Также на украинский перешел стендап-комик Вадик Кириленко.

"Получил несколько вопросов, почему в последнее время все больше контента выходит на украинском. Вот моя позиция: я настолько сильно ненавижу путина, что не хочу, чтобы он понимал мои приколы", - объяснил.

Ранбше перешел на украинский актер актер театра "Воробушек", музыкант Александр Сердюк.

 

"Ни для кого не секрет, что война идет 8 лет и сейчас мой родной город, находится в режиме ожидания войны. Верю, что *бнутый сосед все же протрезвеет. Но Харьков и все города востока, сами провоцируют это. Объясню. Российскими названиями магазинов, кафе, меню, дрочкой на русский контент, походами на бастху*ст, преподаванием в универах, школах и садах на русском.

Я больше не захожу в заведения с русскими названиями, не хожу к специалистам, врачам и все что связывает меня с агрессором и чертовски *бись оно *баным конем. Быть причастным к этому больше не хочу.

Будьте здоровы и ищите свою идентичность и сознание, если еще не нашли, пока не поздно. Слава Украине", - написал.

 

С 16 января в Украине вступили в силу положения статьи закона, согласно которой русскоязычные печатные СМИ могут издаваться только при условии дублирования на украинском языке. За нарушения предусмотрены штрафы.

Использование украинского языка обязательно в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

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