"Нацист и террорист" – соцсети реагируют на заявления Путина

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил в стиле кремлевской пропаганды, что Украину "создал" Ленин и пригрозил украинцам, что "научит настоящей декоммунизации".

Ряд украинофобских заявлений Путин сделал в видеообращении в понедельник вечером.

"Потомки снесли памятники Ленину. Это у них "декоммунизация" называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не надо – что называется – останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая "декоммунизация"!", - заявил.

Также подписал указы о "признании независимости ЛДНР" - оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Во время подписания были главари боевиков Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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Заявления Путина вызвали острую реакцию у украинских пользователей соцсетей. Gazeta.ua предлагает самое интересное.

"Манифестом русского фашизма ("русского мира", рашизма)" назвал заявления Путина журналист Айдер Муждабаев.

"владимир путин сейчас отрицает украинскую государственность. Для него Украины не существует. Не существует целой украинской нации. Такие заявления путина являются новейшим нацизмом. Мелкий кремлевский диктатор стремится к славе гитлера, и действует такими же методами", - пишет блогер Сергей Стерненко.

"Он так долго, нудно и пафосно рассказывал, что нас не существует/Украину придумал Ленин/националисты украли заводы/мучают русскоязычных/ мы делаем ядерную бомбу, что я подумал, что по итогу он объявит нам войну.

А в результате подписался с двумя дешёвыми клоунами: мммщиком и предателем присяги из ОБХСС", - комментирует мер Днепра Борис Филатов.

"Я очень рад тому, что слышу от кремлевского чахлыка. Маски окончательно сброшены. Есть мы, а есть - мордор. Больше нет полутонов. Больше не будет никаких "встретимся по середине". Есть мы, а есть - реально взбешенный враг. И это - отлично. Так и куется нация", - отметил журналист Богдан Буткевич.

"Пока силиконовый неадекват разносит свои маразматические миазмы против нашей страны, украинские радиостанции и телеканалы продолжают транслировать русские песни. Медиабизнесполитики", - комментирует музыкант Сашко Положинский.

"Как приятно слышать из уст Путина истерику о НАБУ/САП/ВАКС и нашей судебной реформе. Отобьемся от психа и будем строить Украину дальше", - пишет председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Он псих. В медицинском смысле этого слова. Закомплексованное малограмотное ху*ло", - отметила журналист Соня Кошкина.

"Разве он сказал что-то такое, чего мы не знали или не чувствовали? Он возвращает всех нас к реальности. Они не признают нашего права на существование. Наша задача – наконец-то действовать в соответствии с этими обстоятельствами", - пишет политолог Михаил Басараб.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.