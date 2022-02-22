Госдума РФ проголосовала за признание так называемых ЛДНР и ратифицировала "договор о дружбе"

Госдума РФ проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе" между Россией и псевдореспубликами ЛНР и ДНР сегодня, 22 февраля.

Ее депутаты поддержали единогласно. Все стоя аплодировали, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на трансляцию заседания.

Автор: скриншот Госдума РФ ратифицировала соглашения с так называемыми ЛДНР

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Эти "соглашения" рассчитаны на десять лет.

Накануне президент РФ Владимир Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" так называемых ДНР и ЛНР.

Россия признала так называемые ЛНР и ДНР в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



На просьбу уточнить о том, где проходят эти границы, Песков отвечать отказался.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс 21 февраля. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах", сообщается в указах Путина.