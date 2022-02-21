Путин вводит войска на оккупированный Донбасс

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс.

Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах", сообщается в указах Путина.

Указ Путина по поводу введения войск на Донбасс

В связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.

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Этими же указами так называемые ДНР и ЛНР признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается наладить с ними "дипломатические отношения".

В сети уже появляются видео с движением российской техники в направлении Донецка.

Информацию о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из центра Донецка в направлении линии фронта с украинскими войсками подтвердили очевидцы, передает "Радио Свобода".

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка", - говорят местные.

Колонна танков и бронетехники прошла по центру города около 22:00 по Киеву. Эшелоны двигались по ул. Университетской в северо-западном направлении, к линии столкновения.

По словам очевидцев, в колонне были замечены танки, БТР вместе с людьми. Якобы по их словам, движение техники длилось час.

Как сказали изданию жители Донецка, за последние восемь лет такого количества войск на улицах оккупированного города не вспоминают.

Страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".