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воскресенье, 16 января 2022 12:20

Польза будет, как от запрета Вконтакте - русскоязычные СМИ украинизировали

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Польза будет, как от запрета Вконтакте - русскоязычные СМИ украинизировали
В ходе митинга возле Верховной Рады за закон о языке, апрель 2019 года. Фото: "Радіо Свобода"

С 16 января в Украине вступили в силу положения статьи закона, по которой русскоязычные печатные СМИ могут издаваться только при условии дублирования на украинском.

Такие СМИ теперь смогут распространяться на территории страны, если одновременно будут издавать тираж на государственном - украинском языке.

Версии на разных языках должны издавать в один день под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати.

Нормы закона не распространяются на печатные СМИ, издаваемые на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Европейского Союза до 16 июля 2024 года.

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О новых требованиях законодательства печатные медиа общегосударственного и регионального уровня предупредили год назад, сказал "Радіо Свобода" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Учредители и руководители медиа, выходившие только на русском языке, получили письма.

"Чтобы 25-я статья, которая вступает в силу 16 января, на самом деле дала ответы обществу на вопрос, отстаивают ли украинские СМИ общегосударственные и региональные вопросы национальной информационной безопасности, или нет?", - сказал языковой омбудсмен.

Нарушителей будут штрафовать

За нарушение языкового закона предусматриваются штрафы.

За первый случай нарушения – штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Необлагаемый налогом минимум с 1 января в части квалификации административных или уголовных правонарушений составляет 1240,5 грн.

Если нарушения в течение года зафиксируют во второй раз – штраф возрастет до 700 минимума.

"Возможно, часть русскоязычной аудитории, которая не хочет переходить на украинский, отпадет. Это будет определенная потеря, но это будет меньше яда. Как, к примеру, был запрет "Вконтакте", ничего страшного не произошло, другие соцсети перебрали к себе пользователей ", - говорит председатель Института развития региональной печати Людмила Панкратова.

Большинство перешли на украинский раньше

Большинство редакций отказываются от русскоязычной версии и переходят полностью на украинский. Объяснение простое: издавать две версии нерентабельно, пишет "Детектор медіа".

В начале декабря украинизировался журнал ELLE Ukraine. 2 января украиноязычным стал Playboy Ukraine, 10 января - газета "Вести". 13 января на украинском вышли "КП в Украине" и "Факты и комментарии", 14 января - журнал "Фокус".

Полностью на украинском языке начали издаваться все издания UMH Group ("Корреспондент", "Футбол", "Теленеделя"), журналы "Бурда" и Viva.

Ко Дню независимости в 2021 году на украинский перешел журнал "НВ".

"О каком-то саботаже, что какие-то медиа собираются судиться, бороться, платить штрафы, но выходить на русском языке, пока не слышали. Есть достаточно примеров перехода на украинский язык, который не нанес какого-то болезненного удара бизнесу медиа.

Есть ключевая вещь: переход на украинский язык идет довольно легко, потому что закон обязывает рекламодателей рекламироваться только на украинском языке. Издание понимает, что если они хотят зарабатывать на рекламе, им логично перейти на украинский язык", - объясняет главный редактор "Детектор медіа" Отар Довженко.

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Дата
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