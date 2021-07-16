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пятница, 16 июля 2021 12:58

Больше украинского. Новые нормы языкового закона вступили в силу

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16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона.

Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены для песен и фонограмм, и если использование другого языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех мероприятий должно происходить исключительно на украинском. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом, сообщил Офис уполномоченного по защите государственного языка.

Объявления, афиши, постеры, буклеты и другие информационные материалы о мероприятиях и входные билеты на них должны содержать текст на украинском языке. На других языках текст могут дублировать, но меньшим шрифтом. Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений и торговых марок.

Спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом.

Украинский будет языком музейного дела и художественных выставок. Вся информация в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование разрешается на условиях приоритетности представления информации на государственном языке.

Языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный. На другом языке возможно обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства.

Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является украинский. Фильмы на иностранном языке распространяются и демонстрируются дублированными или озвученными на государственном языке. Наряду с государственным языком они могут содержать аудиодорожки на других языках. Показ иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами нужно сообщать заранее.

Украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине должна составлять не менее 50%.

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Сегодня начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны использовать его при исполнении служебных обязанностей и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.

Регистрация откроется 16 июля в 00:01. Первые экзамены начнутся 19 июля в 09:30.

Автор: facebook.com/govuamova
  Сегодня вступают в силу новые положения языкового закона
Сегодня вступают в силу новые положения языкового закона

Профильный комитет Верховной Рады отклонил последнюю русификаторскую поправку к законопроекту об изменениях в госбюджет на 2021 год. Поправка №17, которую подал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, предусматривала изменения в закон о языке и всех образовательных законов, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

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