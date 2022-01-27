МИД призывает иностранных партнеров не "нагнетать" ситуацию и не вывозить дипломатов

В МИДе предостерегают от нагнетания ситуации. Фото: Укринформ

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров воздерживаться от шагов, которые могут привести к "нагнетанию информационного поля".

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников. Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе", - говорится в комментарии по работе иностранных посольств, опубликованном на сайте МИД.

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Ведомство продолжает тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество. Уверены, что нынешние вызовы могут быть преодолены исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины. "Эвакуацию" готовят США, Великобритания, Австралия и Германия. 25 января стало известно, что готовится эвакуация дипломатов Канады и Нидерландов.