Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины

В Брюсселе собрались лидеры США и Европы. Фото: DW

Лидеры США, НАТО, стран Европы и президенты Евроинституций собрались, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с возможной агрессией России против Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приняла участие в предметной дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине.

Лидеры поделились оценкой серьезности ситуации. Они стремятся, чтобы дипломатия добилась успеха, но готовятся ко всем возможностям.

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Фон дер Ляен подтвердила решительную поддержку Украины со стороны ЕС, которая включает в себя новый пакет поддержки в размере 1,2 миллиарда евро в виде пакета экстренной финансовой помощи и 120 миллионов евро в виде дополнительных грантов.

Также идет работа над широким набором секторальных и индивидуальных санкций в случае дальнейшей военной агрессии России против Украины.

Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами и союзниками по поводу ситуаций от энергетики до кибербезопасности.

Столь масштабной эскалации военных действий не было с зимы 2015 года. Западные политики не могут себе позволить относиться несерьезно к таким очень угрожающим движениям в отношении Украины, заявил журналист Юрий Бутусов.