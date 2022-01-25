Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 954
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 747
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1125
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6255
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3150
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1773
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
14 Просмотров: 9531
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 693
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1611
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 747
Фото
Все фото
23
11
5
18
4
&quot;Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат&quot; - как во Львове отметили Соборность
"Надо уже думать, где будем хоронить трупы русских солдат" - как во Львове отметили Соборность
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
В Донецке и Крыму провозгласим новый Акт соединения - Зеленский на открытии крупнейшего вантового моста
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
Бывший владелец Приватбанка гулял в столичном ресторане - был Коломойский и не только
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Ермак срочно собрал журналистов - о чем говорил
Видео
Все видео
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
Зеленский "на правах родственников" обратился из спортзала к олимпийцам
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Журналисты узнали, куда идут миллионы, выделенные на стратегический объект в Чернобыле
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1413
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 729
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6138
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2196
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 324
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 05:17

Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины

  Комментировать
Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины
В Брюсселе собрались лидеры США и Европы. Фото: DW

Лидеры США, НАТО, стран Европы и президенты Евроинституций собрались, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с возможной агрессией России против Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приняла участие в предметной дискуссии с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Целью встречи было скоординировать коллективный ответ на агрессивное поведение России по отношению к Украине.

Лидеры поделились оценкой серьезности ситуации. Они стремятся, чтобы дипломатия добилась успеха, но готовятся ко всем возможностям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуацию из Украины дипломатов объявили четыре из 129 посольств

Фон дер Ляен подтвердила решительную поддержку Украины со стороны ЕС, которая включает в себя новый пакет поддержки в размере 1,2 миллиарда евро в виде пакета экстренной финансовой помощи и 120 миллионов евро в виде дополнительных грантов.

Также идет работа над широким набором секторальных и индивидуальных санкций в случае дальнейшей военной агрессии России против Украины.

Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами и союзниками по поводу ситуаций от энергетики до кибербезопасности.

Столь масштабной эскалации военных действий не было с зимы 2015 года. Западные политики не могут себе позволить относиться несерьезно к таким очень угрожающим движениям в отношении Украины, заявил журналист Юрий Бутусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ
Пентагон собирается направить в Украину корабли и бомбардировщики - СМИ Просмотров: 2583
НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ
НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ Просмотров: 495
Россия обвинила Запад в использовании Украины для влияния на себя
Россия обвинила Запад в использовании Украины для влияния на себя Просмотров: 477
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса 1 Просмотров: 1809
Сейчас вы читаете новость «Лидеры США, НАТО, стран Европы и Евроинституций обсудили военную агрессию России против Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 67193
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 13185
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 10999
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 14 Просмотров: 9531
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 7812
Политика
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС Просмотров: 63
Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозвали из Рады
Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозвали из Рады Просмотров: 279
Такой подготовки к войне не было с зимы 2015 года - Бутусов
Такой подготовки к войне не было с зимы 2015 года - Бутусов Просмотров: 990
Тимошенко почти месяц отдыхала в Дубае - СМИ
Тимошенко почти месяц отдыхала в Дубае - СМИ Просмотров: 666
Мажоритарщики из Киева: кто является самым большим прогульщиком и "слугой"-мятежником
Мажоритарщики из Киева: кто является самым большим прогульщиком и "слугой"-мятежником
5
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
14
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
6
Разведка США заявила о доказательствах планов России установить в Украине прокремлевское руководство
5
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
3
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
2
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
Голосов: 775
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть