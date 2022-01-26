Определили главное бомбоубежище в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 720
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 252
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 657
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 3843
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 4365
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 828
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
1 Просмотров: 1152
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 765
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 621
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 522
Фото
Все фото
7
5
3
9
44
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
ФЛП опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФЛП опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Веселые и активные: как нардепы работают после &quot;зимних каникул&quot; на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Видео
Все видео
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 1044
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1494
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 783
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6327
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2232
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 873
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 14:06

Спецтема: Враг возле украинской границы

Определили главное бомбоубежище в Киеве

  Комментировать
Определили главное бомбоубежище в Киеве
Главным бомбоубежищем в Киеве в случае нападения России будет метрополитен, – Кличко. Фото: city.kharkov.ua

В Киеве главным бомбоубежищем в случае российского вторжения будет метрополитен. Власти столицы разработали "четкий план" действий на случай нападения России.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Настоящее время".

"Предоставили информацию о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем также определили Киевский метрополитен. В случае времени "Ч", он будет готов принять людей, которые смогут укрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации, у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", - рассказал Кличко в программе "Утро".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где скрываться в случае нападения России

В то же время, мэр выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

"Мы все держим кулаки. Надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне. Надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что найдут путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – сказал Кличко.

В декабре прошлого года в Киеве начала работу комиссия по проверке сооружений двойного назначения, простейших укрытий и убежищ. В ее состав вошли представители столичной ГСЧС и КГГА.

По состоянию на 8 декабря киевский фонд защитных сооружений состоял из убежищ и противорадиационных укрытий – 514 единиц, сооружений двойного назначения и простейших укрытий – более 5 тыс. единиц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища Просмотров: 2565
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова Просмотров: 3537
В тайные бункеры во время бомбардировки спустятся только работники главных госучреждений
В тайные бункеры во время бомбардировки спустятся только работники главных госучреждений Просмотров: 6237
Тысячи украинцев встретили Новый год в метро
Тысячи украинцев встретили Новый год в метро Просмотров: 351
Сейчас вы читаете новость «Определили главное бомбоубежище в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 10827
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 8946
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 6516
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6237
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6111
Новости Киева
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
7
 Просмотров: 540
ФЛП опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФЛП опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
5
 1 Просмотров: 1098
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
 Просмотров: 720
На Злату Огневич напал преследователь. Подозреваемого задержали
На Злату Огневич напал преследователь. Подозреваемого задержали Просмотров: 1098
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
8
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Голосов: 7136
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть