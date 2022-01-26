Определили главное бомбоубежище в Киеве

Главным бомбоубежищем в Киеве в случае нападения России будет метрополитен, – Кличко. Фото: city.kharkov.ua

В Киеве главным бомбоубежищем в случае российского вторжения будет метрополитен. Власти столицы разработали "четкий план" действий на случай нападения России.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Настоящее время".

"Предоставили информацию о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Ключевым бомбоубежищем также определили Киевский метрополитен. В случае времени "Ч", он будет готов принять людей, которые смогут укрыться во время возможного нападения. В случае чрезвычайной ситуации, у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации - телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях", - рассказал Кличко в программе "Утро".

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В то же время, мэр выразил надежду, что такие защитные меры не понадобятся и что вторжение не состоится.

"Мы все держим кулаки. Надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне. Надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что найдут путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации", – сказал Кличко.

В декабре прошлого года в Киеве начала работу комиссия по проверке сооружений двойного назначения, простейших укрытий и убежищ. В ее состав вошли представители столичной ГСЧС и КГГА. По состоянию на 8 декабря киевский фонд защитных сооружений состоял из убежищ и противорадиационных укрытий – 514 единиц, сооружений двойного назначения и простейших укрытий – более 5 тыс. единиц.