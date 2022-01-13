Тысячи украинцев встретили Новый год в метро

Более 24,5 тыс. пассажиров встретили 2022 год в метро Киева. Фото: Олег Тоцкий, facebook.com/kyivmetro

Новый 2022 год в столичной подземке встретили 24 599 пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой в праздничную ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года с 23:00 до 02:30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 710 работников обеспечивали бесперебойную работу метро в это время.

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За период новогодне-рождественских праздников – с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 – Укрзализныця перевезла 1,56 млн пассажиров. Такое количество – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов. Один день в январе 2022-го стал самым пиковым, за который железной дорогой воспользовались 105 тыс. пассажиров.