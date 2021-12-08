Медведчук побил рекорд в недостоверном декларировании – дело передали в прокуратуру

НАПК обнаружило недосторвенностей на 73 млн грн. Фото: Reuters

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило в декларации народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука недостоверные сведения более чем на 73 млн грн.

Об этом сообщил "Укрінформ"

"Это рекордная сумма ложных сведений, которую НАПК обнаружило во время полной проверки деклараций должностных лиц в этом году", - заявили в ведомстве.

Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью свыше 6 га и домовладения на 2,9 тыс. кв. м.

В ходе проверки установили, что стоимость земли – более 29 млн грн, а домовладения – 16 млн.

Также нардеп не задекларировал участок в Автономной республике Крым, право пользования которым имеет его жена Оксана Марченко.

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Кроме того, не указал стоимость четырех собственных авто: Mercedes-Benz Maybach S650 стоимостью 24 млн грн, Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн, Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн и Renault Duster – 500 тыс.

Не указал и стоимость шести авто, принадлежащих его жене.

Материалы об обнаруженных признаках преступления (декларирование недостоверной информации) НАПК направило в Офис генерального прокурора.

За недостоверное декларирование на сумму более 4,5 млн грн суд может назначить ответственность в виде: штрафа от 68 тыс. до 85 тыс. грн, общественные работы или ограничение свободы до двух лет.

Закон, который за недостоверное декларирование на значительную сумму предусматривает более суровое наказание – лишение свободы до 2 лет, был принят только в июне. Поэтому применять его можно будет только касательно деклараций за 2021 год, которые должностные лица будут подавать в следующем году.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Также СНБО ввела санкции против Медведчука и его жены. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.