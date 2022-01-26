Малюська расставил "галочки" Порошенко, Ахметову и Коломойскому

Закон об олигархах заработает с 7 мая. Фотоколлаж: 24 канал

Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ могут попасть в список олигархов. Его начнут формировать с мая, когда заработает закон об олигархах.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Цензор.нет.

"Тогда члены СНБО смогут начать процедуру определения олигархов. Она занимает определенное время. Надо собрать документы, внести их на СНБО. СНБО должен с ними ознакомиться, назначить дату, предоставить кандидатам в олигархи дать объяснения, заслушать и принять решение.

Конец мая - реальный срок для того, чтобы появились первые решения о признании лиц олигархами", - сказал он.

Информацию будут собирать СБУ, Кабмин, Антимонопольный комитет.

"Они собирают материалы, обобщают их. Как это будет? Например, возьмем Коломойского, Порошенко, Ахметова. Критерий в части политики простой и легко проверяется. В первую очередь, если лицо занимает политическую должность или имеет близких родственников, или бизнес-партнеров на политических должностях.

Порошенко народный депутат? Уже "галочка" есть, условие соблюдено. У Ахметова есть бизнес-партнеры - так же народные депутаты. Пометка есть. У Коломойского точно так же. Партнеры - народные депутаты. Пометка есть", - сказал глава Минюста.

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Также вспомнил критерий - собственность медиа.

"Заходим на веб-сайт, смотрим информацию о структуре собственности или зарашиваем такую информацию у Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Смотрим, кто из потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа. Ахметов там точно есть. Коломойский фигурировал до недавнего времени, в последнее время не проверял. Фирташ также фигурировал - не проверял", - заявил он.

В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием олигархами. Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. О том, что олигархов внесут в реестр уже весной, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.