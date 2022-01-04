Ахметов обвинил Зеленского в "нарушении прав человека"

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 909
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 945
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 9711
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 963
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3780
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1053
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4743
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2790
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
4
7
3
5
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
Зеленский отозвался с &quot;короткого зимнего&quot; отдыха
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Зеленский с Коломойским приехали в &quot;Буковель&quot; - СМИ
Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ
Ющенко сменил имидж в новом году
Ющенко сменил имидж в новом году
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Видео
Все видео
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Расследование по "Межигорью" завершили - Януковичам светит до 15 лет тюрьмы
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
9 Просмотров: 1836
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3141
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1602
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1962
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1134
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
вторник, 04 января 2022 19:00

Ахметов обвинил Зеленского в "нарушении прав человека"

  Комментировать
Ахметов обвинил Зеленского в &quot;нарушении прав человека&quot;
Ахметов – самый богатый в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Олигарх Ринат Ахметов назвал закон о деолигархизации авторства президента Владимира Зеленского таким, что нарушает права человека.

Об этом заявил изданию Forbes

Ахметов сказал, что он "за цивилизованные европейские правила, за то, чтобы бизнес имел равные возможности", "чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо".

"Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него обеими руками. Но ничего этого в нем нет. В нем речь не идет об выравнивании правил, честной конкуренции. Там есть только нарушения прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате за непонятными критериями будет определять, кто олигарх, а кто нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет", - заявил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ

В то же время олигарх сказал, что с его стороны "не могло быть ухудшения отношений" с президентом и заявил о "равных правилах игры для всех".

В ноябре прошлого года на пресс-конференции Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также сказал, что в войну против Украины втянули Ахметова. После сказанного СБУ открыла уголовное производство.

Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ.

Первых олигархов внесут в реестр уже весной, сообщил секретарь СНБО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ахметов обвинил Зеленского в "нарушении прав человека"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея

Марсоход застрял на планете на годы

Самое читаемое
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 10953
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 9711
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 9108
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 1 Просмотров: 6660
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам Просмотров: 6651
Политика
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского Просмотров: 1431
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
7
 1 Просмотров: 1422
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
4
 1 Просмотров: 1431
Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ
Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ
7
 Просмотров: 3474
Зеленский подписал закон для виноградарей
Зеленский подписал закон для виноградарей Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
4
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
2
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
Голосов: 1066
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть