Ахметов обвинил Зеленского в "нарушении прав человека"

Ахметов – самый богатый в Украине. Его состояние оценивают в $7,6 млрд. Фото: Getty Images

Олигарх Ринат Ахметов назвал закон о деолигархизации авторства президента Владимира Зеленского таким, что нарушает права человека.

Об этом заявил изданию Forbes

Ахметов сказал, что он "за цивилизованные европейские правила, за то, чтобы бизнес имел равные возможности", "чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо".

"Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него обеими руками. Но ничего этого в нем нет. В нем речь не идет об выравнивании правил, честной конкуренции. Там есть только нарушения прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате за непонятными критериями будет определять, кто олигарх, а кто нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет", - заявил.

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В то же время олигарх сказал, что с его стороны "не могло быть ухудшения отношений" с президентом и заявил о "равных правилах игры для всех".

В ноябре прошлого года на пресс-конференции Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также сказал, что в войну против Украины втянули Ахметова. После сказанного СБУ открыла уголовное производство. Ринат Ахметов – самый богатый олигарх в Украине. Его состояние за год возросло почти в три раза - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Первых олигархов внесут в реестр уже весной, сообщил секретарь СНБО.