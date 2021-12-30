Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что 20-25 мая 2022 г. в Украине будут названы первые официальные олигархи.
Об этом он рассказал на брифинге.
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5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины
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