Данилов назвал дату, когда в Украине обнародуют список первых официальных олигархов

По словам Данилова, такой список будет обнародован в мае 2022 года. Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что 20-25 мая 2022 г. в Украине будут названы первые официальные олигархи.

Об этом он рассказал на брифинге.

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5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины