Деолигархизация - Кабмин утвердил план мер

Планируют усилить Антимонопольный комитет и сделать эффективным правосудие. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров утвердил план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

Решение правительство приняло на заседании 24 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Среди мероприятий:

- усиление Антимонопольного комитета;

- обязательность госрегистрации лоббирования и госреестр лоббистов - до декабря 2022 года;

- справедливое и эффективное правосудие (Верховный суд, Высший совет правосудия, Конституционный суд) до декабря 2023;

- безопасность снабжения электроэнергией и природным газом до марта 2022 года;

- прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года;

- уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря следующего года;

- усиление контроля за финансовыми операциями олигархов до декабря 2022 года;

- минимизации влияния олигархов на партии и избирательные кампании до сентября следующего года;

- неотвратимость наказания за политическую коррупцию до июня 2022;

- приведение уровня тарифов на железнодорожные перевозки к экономически обоснованным до декабря следующего года;

- установление экономически обоснованных ставок перевалки грузов в ГП "МТП "Южный" до февраля 2023-го;

- создание независимой от влияния олигархов авиакомпании до декабря следующего года.

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5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.