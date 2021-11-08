У олигархов есть 180 дней, дальше будут решения СНБО - Малюська

Ранее Малюська заявлял, что Коломойский и Порошенко попадают под критерии олигархов. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определять олигархов, могут состояться в мае следующего года.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в понедельник.

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками. А первые "номинационные" заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", - написал министр в Facebook.

В прошлую субботу "Голос Украины" опубликовал закон об олигархах, напомнил Малюська.

"А это значит, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор:

- получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом;

- или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)", - заявил глава Минюста.

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"Тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие закона, будет запрещено: финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию", - написал министр.

В ближайшее время Национальный совет по телевидению и радиовещанию утвердит порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

СНБО утвердит положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, разработает такой реестр.

5 ноября президент подписал закон об олигархах. Перед этим Верховная Рада устранила несогласованности в законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета. В июне министр юстиции заявлял, что Петр Порошенко и Игорь Коломойский подпадают под критерии олигархов.