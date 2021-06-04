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пятница, 04 июня 2021 22:32

Малюська назвал двух претендентов в список олигархов

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Малюська назвал двух претендентов в список олигархов
Закон не писали под отдельное лицо, говорит министр. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Петр Порошенко и Игорь Коломойский попадают под критерии олигархов. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В законе указано, что если твой бизнес-партнер является чиновником, например народным депутатом - ты имеешь влияние на политическую жизнь. Официальных партнеров господина Коломойского в Верховной Раде есть и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает", - сказал чиновник.

Также Малюська заявил: "Истерики понятны, потому что "Европейская солидарность" осознает, что их лидер (Порошенко. - Gazeta.ua) тоже автоматически попадает в реестр. Ну так как соответствует всем критериям".

"Закон не писался под отдельную личность. Закон писался под олигархическую систему и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь влияния на политическую жизнь", - сказал министр юстиции.

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Малюська заявил о "огромных последствиях для олигархов".

"Декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете - тюрьма. Законопроект сейчас принят Верховной Радой, сейчас после вето президента он будет подкорректирован. Даже декларация, которая отсутствует, будет тянуть за собой тюрьму. Последствие неистовое", - сказал министр.

Также он заявил о "отдельных камерах". "Уже все ждет", - сказал чиновник.

"Попадание в реестр олигархов - это никаких евробондов, никаких мировых рынков. Никто из мирового бизнеса связываться с олигархами, их компаниями не будет.

Поэтому любое лицо, которое владеет цивилизованным бизнесом, сделает все, чтобы в этот реестр не попасть и отойдет с политической жизни", - заявил Малюська.

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть и о запретах для олигархов.

Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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