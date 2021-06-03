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четверг, 03 июня 2021 09:46

Олигархов "скуют" законом. Основные тезы документа

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Олигархов &quot;скуют&quot; законом. Основные тезы документа
Появился текст нового закона об олигархах. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В нем говорится о том, кого можно так называть и каких правил должен придерживаться.

Детальный текст закона уже доступен на сайте Верховной Рады.

Кто может быть олигархом

Для того чтобы физлицо признали олигархом, он должно соответствовать хотя бы трем из следующих критериев:

- участвовать в политической жизни;

- иметь значительное влияние на СМИ, в том числе интернет-СМИ;

- быть бенефициаром или контролировать естественную монополию или бизнес, занимать монопольное положение на одном из рынков в течение одного года;

- общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около $80 млн.

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Решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании запроса Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Регистрация олигархов

С принятием закона появится реестр олигархов, который будет доступен на сайте СНБО.

Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

- осуществлять взносы - прямо или опосредованно через других лиц - в поддержку политических партий;

- быть покупателем или бенефициаром покупателя в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Также есть обязательства подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Решение об исключении из реестра олигархов принимает СНБО.

Как официальные лица будут общаться с олигархами

Официальные лица, в том числе политики, начальники правоохранительных органов, Нацбанка, Антимонопольного комитета, вступая в контакт с олигархом, сразу должны подать соответствующую декларацию. В ней надо сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание.

Контактом будут считать любую встречу или разговор, даже онлайн.

Законопроект об олигархах будет иметь силу через полгода после его принятия. Будет действовать 10 лет.

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, не отделит бизнес от политики. Зато станет инструментом власти для борьбы с оппозицией. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виталий Бала. Считает, что для того, чтобы отделить бизнес от политики, не нужно выдумывать свой велосипед. Чтобы этого достичь, должны быть равные правила, а правоохранительная система должна наблюдать за соблюдением. От налоговой до судебной системе

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