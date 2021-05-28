Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации

"Не исключаю, что власть может договориться с двумя или тремя олигархами за голоса в Раде", говорит Виталий Бала.Фото: "Укринформ"

Законопроект об олигархах, который анонсировал президент Владимир Зеленский, не отделит бизнес от политики. Зато станет инструментом власти для борьбы с оппозицией. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виталий Бала.

"Это больше напоминает попытку создать инструментарий для борьбы с оппозицией. Если речь идет о 10-15 людях, миллиардерах и миллионерах, они стали ими благодаря льготам, которые имели. В сфере электроэнергии, газа, освоении недр, освоении бюджетов, как "Большое строительство". Для того, чтобы отделить бизнес от политики, не нужно выдумывать свой велосипед. Это чистый популизм. Он не выполнит той функции, которая на самом деле должна быть – отделение бизнеса от политики. Должны быть равные правила, а правоохранительная система должна наблюдать за соблюдением. От налоговой до судебной системы", – говорит Бала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будет работать закон Зеленского против олигархов

Голосование за закон будет зависеть от того, как власть будет его использовать, – говорит политолог. "Не исключаю, что власть может договориться с двумя или тремя олигархами за голоса в Раде. Если Банковая захочет, то его проголосуют".

Бала также вспоминает, что в каждом регионе, области есть местный олигарх. "Он может не подпадать под этот закон, потому что будет меньше состояния, чем пропишут. Еще вопрос – кто эти состояния будет оценивать? Если забирать монополию, то надо делать это на уровне национальном и региональном", – говорит политолог.

20 мая на пресс конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", – сказал президент. 27 мая издание ZN.UA опубликовало часть вероятного текста президентского законопроекта. После публикации СМИ, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эти нормы не являются текстом законопроекта об олигархах. Издание ZN.UA обвинило Подоляка во лжи.