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пятница, 04 июня 2021 17:56

Закон об олигархах не последний - секретарь СНБО

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Закон об олигархах не последний - секретарь СНБО
В СНБО говорят - надо положить конец олигархической системе. Фотоколлаж: "Радіо Свобода"

Для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая с другими законами. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский настаивает на скорейшем принятии закона об олигархах, пишет "Детектор медіа"

"Этот закон - первичное звено в сети законов, которые должны положить конец олигархическо-экономической системе, что до сих пор существует в нашей стране. Подчеркиваю, это первый закон, но он не последний", - заявил Данилов.

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2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть и о запретах для олигархов.

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04
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