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Ляшко анонсирует увольнения в Минздраве

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Ляшко анонсирует увольнения в Минздраве
Верховная Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения 20 мая. Фото: Lb.ua

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует заменить около 50% руководящего состава министерства. В частности, сменятся трое из шести заместителей.

"И дальше уже профильные заместители будут работать со своими директоратами.

Но у меня просьба была ко всем, с кем я уже проводил переговоры, в том числе заместителям которые остаются. Чтобы за период моего пребывания в должности был сформирован сильный кадровый состав на уровне руководителей директоратов и руководителей экспертных групп.

Чтобы независимо от того, как меняется политическая ситуация, было правопреемство и была историческая память о том, что происходит и куда движется система здравоохранения. Также будет сформирован состав коллегии Минздрава, потому что до этого не было коллеги", - цитирует министра LB.ua.

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Коллегия будет многочисленной.

"Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно, к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП "Медзакупівлі", и Центра общественного здоровья и Национальной службы здоровья Украины, и Академии медицинских наук, и ведущие специалисты.

Также я хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, которые работают непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи. Чтобы иметь всеобщую картинку", - объяснил министр.

20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что причиной увольнения предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова является неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

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