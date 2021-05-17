Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации

Обращение Степанов опубликовал в понедельник.

Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявления на увольнение. Об этом сказал в видеообращении в понедельник.

"Я не писал никаких заявлений на увольнение", - сказал он и заявил о "подковерных играх".

"Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто.

Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду", - заявил Степанов.

"Моя формула, в которой за пациентами ходит здоровье, а не деньги, не отвечала их представлению расточительности. А мои решения лечить украинцев в Украине - их привычке к самообогащению и паразитированию", - также сказал чиновник.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основной причиной внесения в Верховную Раду представление об увольнении Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации", - цитирует премьера с заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования "Укрінформ"

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Еженедельно президент Владимир Зеленский проводил совещания, на которых Степанов давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут проводиться, рассказал Шмыгаль.

"Но темпы мы все видим. Что свидетельствует о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил премьер.

Также Шмыгаль заявил, что невозможно игнорировать позицию народных депутатов, которые собрали 150 подписей за рассмотрение Верховной Радой вопроса об отставке министра здравоохранения.

На прошлой неделе в Верховную Раду поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Он руководит Минздравом с марта прошлого года.