Назначили нового министра экономики Украины

За соответствующее решение проголосовали 293 народных депутата. Фото: facebook.com / Алексей Любченко

Председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко назначили на должность первого вице-премьер-министра - министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За соответствующее решение проголосовали 293 народных депутата на заседании Верховной Рады 20 мая, передает "Укринформ".

Алексей Любченко работал в должности председателя Государственной налоговой службы с 29 апреля 2020-го. В 2009-2011 годах уже работал в налоговой заместителем председателя Государственной налоговой администрации.

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Также работал в налоговой администрации в Кировоградской области и возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. В разные годы занимал должности заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации, помощника нардепа Виктора Тимошенко, советника председателя Государственной фискальной службы, первого вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг".

18 мая, во вторник, с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства освободили Игоря Петрашко. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.