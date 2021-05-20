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четверг, 20 мая 2021 11:01

Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

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Автор: Photoshot
  Виктор Ляшко с 11 марта 2020-го был главным санитарным врачом Украины
Виктор Ляшко с 11 марта 2020-го был главным санитарным врачом Украины

Верховная Рада поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения.

"За" проголосовали 262 народных депутата. Кандидатуру Ляшко поддержали фракция "Слуга народа", группы "Доверие" и "Партия "За будущее".

ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса.

После голосования Ляшко принес присягу члена Кабинета министров.

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Ляшко с декабря 2019-го был заместителем главы Минздрава. С марта 2020 года - главным санитарным врачом страны.

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

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