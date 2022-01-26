Литва окончательно отказала Шарию в праве считаться беженцем

Высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца.
Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставлявшихся литовским властям, сообщил российский юрист Марк Фейгин, передает "Укринформ".
"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающе повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал юрист.
После решения суда Шарий не имеет права находиться на территории Евросоюза.
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"Итак, вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти могут выставить его из страны", - отметил Фейгин.
В то же время он напомнил о двух недавних поездках Шария в РФ. По мнению юриста, не исключено, что Шарий уже получил российский паспорт или статус беженца. Свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более чем достаточно.
В прошлом году в мае Литва огласила подозреваемого в госизмене пропагандиста Шария персоной нон грата.
В сентябре прошлого года сообщалось, что СБУ объявила подозрение Алле Бондаренко, теще прокремлевского блогера.
16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды. Блогера объявили в розыск.
По сообщению "Слідство.Інфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.
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