Литва окончательно отказала Шарию в праве считаться беженцем

После решения суда Шарий не имеет права находиться на территории Евросоюза. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию в статусе политического беженца.

Шарий не проживал более пяти лет по литовским адресам, которые он проставлял в документах, предоставлявшихся литовским властям, сообщил российский юрист Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающе повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", - сказал юрист.

После решения суда Шарий не имеет права находиться на территории Евросоюза.

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"Итак, вопрос к Испании, где он находится. В принципе, миграционные власти могут выставить его из страны", - отметил Фейгин.

В то же время он напомнил о двух недавних поездках Шария в РФ. По мнению юриста, не исключено, что Шарий уже получил российский паспорт или статус беженца. Свидетельств сотрудничества Шария с российскими структурами более чем достаточно.