Дело Шария: СБУ планирует следственные действия на территории других стран

Материалы направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования. Фото: YouTube

Служба безопасности Украины направила в Киевскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для проведения следственных действий на территории других стран по делу Анатолия Шария.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"В ходе досудебного расследования также выявлен факт внесения заведомо ложных данных во время перерегистрации партии Шария. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о подделке и использованию документов, печатей, штампов и бланков", - говорится в сообщении.

Эти материалы также направили в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

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Анатолия Шария подозревают по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. За это предусмотрено наказание 12-15 лет лишения свободы. 25 февраля подозреваемый в государственной измене блогер не явился на допрос. Его объявили в государственный розыск.