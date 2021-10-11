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понедельник, 11 октября 2021 15:20

Bihus.Info выиграли суд по "БРСМ-нефти" и партии Шария

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  "БРСМ-Нафта" проиграла суд изданию Bihus.Info
"БРСМ-Нафта" проиграла суд изданию Bihus.Info

"БРСМ-Нафта" проиграла суд изданию Bihus.Info касательно опровержения информации о тайном финансировании "Партии Шария".

Об этом стало известно из сайта издания.

"Голосеевский районный суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований ООО "БРСМ-НАФТА" и ООО "Евро Смарт Пауэр", которые подавали иск к журналистам Bihus.Info насчет расследования о теневом финансировании "Партии Шария", - говорится в сообщении.

ООО "БРСМ Нафта" и ООО "Евро Смарт Пауэр" требовали опровергнуть только три фрагмента сюжета: о причастности группы "БРСМ-нафта" и ее топ-менеджера Анжелы Ларкиной к тайному финансирования "Партии Шария". При этом также они хотели суд заставить журналистов удалить весь сюжет. А еще взыскать с журналистов упущенную прибыль 305 000 грн. (якобы после сюжета клиент ООО "БРСМ-нафта" не захотел заключать контракт) и 200 000 грн. морального вреда.

"Журналисты предоставили суду копию переписок, экспертизу, подтверждающую их подлинность, доказательства взаимосвязей истца и Ларкиной и т.д. Суд отказал в удовлетворении требований компаний в полном объеме", - отмечают в Bihus.info.

Как сообщалось ранее, осенью прошлого года журналисты Bihus.Info рассказали о сомнительной системе финансирования политической партии блогера Анатолия Шария. Так, в распоряжении редакции оказался ряд внутренних Телеграмм-чатов "Партии Шария" из которого стало известно, что финансами партии руководила Анжела Васильевна Ларкина, который является топ-менеджером группы компаний "БРСМ". Она обеспечивала "шариевцев" средствами для удовлетворения различных партийных нужд: от выплаты неофициальных зарплат активистам в ячейках партии - до оплаты аренды офисов, мерча, партгазет и тому подобное. Львиная доля денег на партийные нужды проходила неофициально – в виде налички и переводов на личные банковские карточки, и соответственно не отображалась в официальном финотчете партии.

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