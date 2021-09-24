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пятница, 24 сентября 2021 22:51

Объявили подозрение тещи Шария

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Объявили подозрение тещи Шария
Одной из руководительниц партии объявили подозрение в подделке документов. Фото: pexels.com

СБУ объявила подозрение Алле Бондаренко, тещи пропагандиста Анатолия Шария.

Ее подозревают в подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей, сообщает спецслужба. Она сделала это для приобретения "Партии Шария".

"По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей"", - говорится в сообщении.

Она подделала протоколы заседаний партии. Это позволило выбрать нужных руководителей политсилы.

Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировали "Партию Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к ее деятельности. Он лишь дал нотариальное согласие на использование своей фамилии. Сделал это за $500.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Жена Анатолия Ольга Шарий в Telegram написала, что ее матери вручили подозрение.

"Только что моей маме СБУ вручила подозрение", - написала она.

Волынский областной совет обратился к президенту, Верховной Раде, Министерства юстиции с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария. Решение депутаты приняли в четверг, 27 мая.

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