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вторник, 28 сентября 2021 16:10

Подделка регистрации и фальсификация документов: партийцам Шария вручили подозрения

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Подделка регистрации и фальсификация документов: партийцам Шария вручили подозрения
В суд направляют материалы для избрания подозреваемым меры пресечения. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "Партии Шария".

Им объявили о подозрении по уголовной статье "Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".

СБУ сообщила, что владеет доказательствами причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации партии "Объединенная Украина" в партию "Партия Шария" и к фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".

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Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрировали "партию", заявил, что не имеет никакого отношения к ее деятельности и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии, напоминает СБУ.

Мужчина сделал это за денежное вознаграждение в $500.

В суд направляют материалы для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения.

СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

На прошлой неделе сообщалось, что СБУ объявила подозрение Алле Бондаренко, теще прокремлевского блогера Анатолия Шария.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о государственной измене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.

Блогера объявили в розыск.

По сообщению "Слідство.Інфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.

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