Лишение Разумкова мандата: в "Слуге народа" сделали заявление

Во фракции "Слуга народа" никаких разговоров о лишении депутатского мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова нет.
Об этом в эфире телеканала заявила нардеп от монобольшинства Елена Мошенец, пишет "Украина 24".
"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. И намерений лишить мандата Разумкова также. Эти разговоры ведутся только на определенных медиаплощадках", - сказала депутат.
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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа". Если "слуги" решат забрать у него мандат, "это может плохо закончиться".
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