Лишение Разумкова мандата: в "Слуге народа" сделали заявление

В "Слуге народа" рассказали, планируют ли забирать у Разумкова мандат. Фото: Facebook-страница Дмитрий Разумков

Во фракции "Слуга народа" никаких разговоров о лишении депутатского мандата бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова нет.

Об этом в эфире телеканала заявила нардеп от монобольшинства Елена Мошенец, пишет "Украина 24".

"Никаких разговоров об этом в нашей политической силе не было. И намерений лишить мандата Разумкова также. Эти разговоры ведутся только на определенных медиаплощадках", - сказала депутат.

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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа". Если "слуги" решат забрать у него мандат, "это может плохо закончиться".