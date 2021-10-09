Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире

Разумков и Арахамия поспорили. Фото: УП

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил экс-председателя ВРУ Дмитрия Разумкова в вынесении внутренних разногласий на публику.

"Со временем по разным причинам, я сейчас даже не хочу копаться в грязном белье, условно говоря, семейном, мы приняли решение как монокоалиция, что нужно заменить Разумкова на должности главы парламента", - сказал он в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Последней точкой стала позиция Разумкова по законопроекту об олигархах, пояснил он. А перед тем, спикер заявлял, что будет делать отдельную политическую карьеру, добавил Арахамия.

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В ответ Разумков обвинил Арахамию в том, что тот первый на брифинге заявил, что якобы глава ВРУ вместе с омбудсменом Людмилой Денисовой "подыгрывают олигархам". Разумков напомнил, что обещал однопартийцам не заниматься политической деятельностью пока он на должности председателя ВРУ.

"Я сдержал свое слово", - подчеркнул Разумков.

Он заявил, что снятие его с должности председателя ВРУ показало, что речь не идет о внутреннем конфликте во фракции.

7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов из группы "Довира" - 18, из группы "Партия" За будущее "- 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".