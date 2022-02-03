Лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира

Джемилев может получить Нобелевскую премию. Фото: Укринформ

Лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафу Джемилева выдвинули на получение Нобелевской премии мира 2022 года.

Его номинировала вице-спикер нижней палаты сейма Польши Малгожата Госевская, сообщает QIRIM.News.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года также числятся:

британский исследователь природы Дэвид Аттенборо,

Всемирная организация здравоохранения,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинуто на получение Нобелевской премии мира

лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская,

министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава,

Папа Римский Франциск.

Мустафа Джемилев был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.