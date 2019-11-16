Лидер "Новой России" умер в поезде

Основатель и лидер российского общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в возрасте 41 года. Об этом сообщила его помощница Алина Жестовская.

"Друзья, это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться, - написала она в фейсбуке. - И я не стану сейчас писать официальных информсообщений. Отнеситесь к этому, как к словам женщины, переживающей утрату, и только. Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной".

Официально причина смерти пока не объявлена. Как сообщает Meduza, Исаев умер от сердечного приступа ночью в поезде Тамбов-Москва.

"Новая Россия" была создана Никитой Исаевым в 2017 году. Её связывают с партией "Справедливая Россия", которая считается оппозиционной к власти страны. "С помощью "Нового НЭПа" "Новая Россия" планирует вывести страну из экономического кризиса и перезапустить российскую экономику для вывода её на лидирующие позиции в мире", - указано на сайте движения.