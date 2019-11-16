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суббота, 16 ноября 2019 14:09

Сколько "двухсотых" было в оккупантов на этой неделе

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Сколько &quot;двухсотых&quot; было в оккупантов на этой неделе
Рассказали о потерях боевиков этой неделе. Фото: Replyua.net.

С 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек. 12 из них - ликвидировано.

"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов было ликвидировано, а еще 16 человек - это санитарные потери" - передает Штаб ООС.

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В пресс-центре объяснили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

В течение суток вооруженные формирования Россия 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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Дата
16
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