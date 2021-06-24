"Конкретики и понимания" - Зеленский рассказал, чего хочет от встречи с Байденом

Владимир Зеленский ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Фото: Главком

Президент Владимир Зеленский ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики. Об этом глава государства сказал в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает "Европейская правда".

"Чего мы ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания в вопросах обороны, безопасности, экономики. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать. Сегодня мы чувствуем двухпартийную поддержку и мы благодарны Соединенным Штатам", - сказал Зеленский.

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Встреча президентов Украины и США планируется на конец июля. Владимир Зеленский обсудит с главой США Джо Байденом вопросы безопасности и экономики. Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.