Китай выразил поддержку Украине

Ранее Китай поддерживал Россию по поводу нерасширения НАТО. Фото: Twitter

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил слова поддержки в пользу Украины.

Пекин поддерживает суверенитет Украины, пишет Ноа Баркин в Twitter.

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"Cуверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. Украина не исключение", - говорится в заявлении.

China's foreign minister Wang Yi tells #MSC2022 that the sovereignty, independence & territorial integrity of every country should be safeguarded. "Ukraine is no exception," he says pic.twitter.com/23ByTHcnVj — Noah Barkin (@noahbarkin) February 19, 2022

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США против России коснутся и Китая. Раннее Китай поддержал Россию касательно нерасширения НАТО на восток.