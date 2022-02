Китай выразил поддержку Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил слова поддержки в пользу Украины.

Пекин поддерживает суверенитет Украины, пишет Ноа Баркин в Twitter.

"Cуверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены. Украина не исключение", - говорится в заявлении.

China's foreign minister Wang Yi tells #MSC2022 that the sovereignty, independence & territorial integrity of every country should be safeguarded. "Ukraine is no exception," he says pic.twitter.com/23ByTHcnVj