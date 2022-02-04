Пекин поддержал требования РФ о нерасширении НАТО

Президент России Владимир Путин впервые за три года провел в Пекине встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, по итогам которой стороны выпустили совместное заявление. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал с лидером Китая Си Цзиньпинем совместное заявление. Оно касается требований России к странам Запада на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину.

Китай поддерживает требования РФ о гарантиях безопасности, в рамках которых Москва добивается гарантий нерасширения НАТО на восток, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Китай и Россия едины в неприемлемости для них укрепления Североатлантического союза.

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"Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, считать суверенитет, безопасность и интересы других стран, разнообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств", – говорится в заявлении.

В заявлении содержатся упреки в адрес США за якобы агрессивные действия в разных точках мира и выход из международных соглашений об уничтожении биологического, химического оружия и ракет малой и средней дальности.

2 февраля издание El Pais опубликовало документы, которые назвали ответом США и НАТО на предложения России о "гарантиях безопасности". Согласно документам США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.