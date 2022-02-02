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среда, 02 февраля 2022 12:45

Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
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В ответе Соединенных Штатов Америки на предложения России о так называемых "гарантиях безопасности" в Европе говорится о готовности Вашингтона обсуждать взаимные обязательства при условии деэскалации у украинских границ.

В то же время США и НАТО отвергли большинство основных российских предложений, пишет испанское издание El Pais, которое обнародовало текст письменных ответов. Политика открытых дверей Альянса будет оставаться действующей и никто ее не будет пересматривать. Это означает, что любое государство, в частности Украина, будет иметь право стать членом НАТО, если будет соответствовать критериям.

"Американское письмо России начинается с того, что Вашингтон готов рассмотреть договоренности или соглашения с РФ по вопросам, представляющим двусторонний интерес. В частности письменные и подписанные документы относительно их соответствующих проблем безопасности", - говорится в сообщении.

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Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО - пять.
Фото: El Pais
Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО - пять.
Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО - пять.
Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО - пять.
Оба ответа написаны на английском языке: ответ США занимает четыре страницы, а НАТО - пять.

Далее следуют пояснения позиции:

- Соединенные Штаты по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО и право стран самостоятельно выбирать себе соглашения о безопасности без вмешательства.

- США готовы обсуждать концепцию неделимости безопасности, одобренную ОБСЕ на саммите в Казахстане в 2010 году, поскольку на ней основывается утверждение, что вступление Украины в НАТО повлияет на безопасность РФ. Вашингтон не разделяет позицию Москвы по этому вопросу, но готов обсуждать различные интерпретации.

- Относительно ситуации в Украине США готовы обсуждать взаимные условия транспарентности и взаимные обязательства, согласно которым Москва и Вашингтон воздерживаются от расположения наземных наступательных ракетных комплексов и постоянных боевых группировок на территории Украины. В этом вопросе США проконсультируются с Украиной. Но это возможно лишь в случае деэскалации ситуации на границе.

- Вашингтон готов говорить о механизме, который бы подтвердил Москве, что в Румынии и Польше не будет крылатых ракет. США также воздержатся от размещения ядерного оружия в странах Европейского Союза. Америка готова начать переговоры по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

- Дальнейшая эскалация со стороны РФ с целью форсирования позиции или дополнительная агрессия против Украины заставят США и их союзников усилить их оборонительную позицию.

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НАТО в своем ответе заявила о приверженности политике открытых дверей.

"Ни одному другому партнеру не предлагали подобные отношения или аналогичную институциональную структуру. Однако Россия нарушила доверие, которое лежит в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности", - говорится в ответе НАТО.

В НАТО заявили, что для прогресса в отношениях Москве нужно прекратить наращивание сил на территории и вокруг Украины. Альянс предложил России:

- восстановить все военные связи коммуникации;

- возобновить работу представительств НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно;

- создать "горячую линию" для экстренной связи;

- вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии и продолжать участвовать в мирных переговорах по урегулированию конфликтов в этих странах;

- отказаться от агрессивной риторики и угроз в отношении членов НАТО и других государств;

- продолжать обмениваться информацией о проведении военных учений, повысить их прозрачность;

- предотвращать опасные инциденты в море, в воздухе и космосе, обеспечить безопасность киберпространства.

Там также подчеркнули, что готовы выстраивать конструктивные отношения с Россией и продолжать диалог. Серьезным прогрессом для этого должен стать отвод российских войск от украинских границ.

Россия требовала от США письменно отреагировать на ее ультиматум безопасности. РФ предложила странам НАТО взять на себя обязательства, относительно "исключения дальнейшего расширения Альянса, в частности присоединения Украины и других государств".

Россия также требовала отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Посол США в РФ Джон Салливан на прошлой неделе привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о так называемых "гарантиях безопасности" в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.

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02
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